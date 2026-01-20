https://news.day.az/politics/1810683.html Байрамов и Фидан обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана 20 января 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
20 января 2026 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Отмечено, что в ходе телефонного разговора было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в контексте двусторонних связей, а также в рамках международных организаций.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации на Ближнем Востоке, а также по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
