Пожары уничтожили город в Чили

Появились кадры разрушений в чилийском городе Пунта-де-Парра, пострадавшем от сильнейших лесных пожаров в регионе Био-Био.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вот как выглядит разрушение, оставленное катастрофическими лесными пожарами: