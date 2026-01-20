https://news.day.az/world/1810702.html Пожары уничтожили город в Чили - ВИДЕО На видео то, что осталось от города Пунта-де-Парра в чилийском регионе Био-Био, охваченном сильнейшими лесными пожарами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вот как выглядит разрушение, оставленное катастрофическими лесными пожарами:
