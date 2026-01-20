Президент Ильхам Алиев: Я надеюсь, что члены Европарламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана

Мы уже много лет не сотрудничаем с Европейским парламентом, а также с Парламентской Ассамблеей Совета Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 20 января сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе, выражая отношение к постоянной критике Азербайджана со стороны Европейского парламента.

"Мы перестали реагировать это", - заявил глава государства, добавив, что совершенно очевидно, что эта предвзятая позиция по отношению к Азербайджану создается особыми лоббистскими группами, специальными силами, которые не могут смириться с независимой политикой Азербайджана.

"Мы уже много лет не сотрудничаем с Европейским парламентом, а также с Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Мы сотрудничаем с Европейской комиссией, и для нас этого достаточно. Но думаю, что Европарламент ставит себя в очень неловкое положение, обвиняя нас в том, чего мы никогда не делали, в том числе в так называемой агрессивной позиции по отношению к Армении, в то время как сама Армения ценит отношения с Азербайджаном. А в августе прошлого года в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Поэтому я надеюсь, что члены Европейского парламента найдут в себе мужество пересмотреть свою несправедливую политику в отношении Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.