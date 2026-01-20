https://news.day.az/officialchronicle/1810712.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня международные отношения вступают в новую эру Сегодня международные отношения вступают в новую эру. Эру, в которой ситуацией управляет не верховенство закона, а верховенство силы. Мы можем видеть это в разных частях мира. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 20 января сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews в Давосе.
"Каждая страна должна основывать свою стратегию и политику, учитывая собственный потенциал, устанавливать хорошие отношения с как можно большим количеством стран, в первую очередь в своем регионе, а во вторую очередь - в глобальном масштабе. И это именно то, чего удалось достичь Азербайджану", - отметил глава государства.
