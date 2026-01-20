Азербайджан и Узбекистан достигли новой договоренности

Узбекистан и Азербайджан договорились о сотрудничестве в сфере рынков капитала и криптоактивов.

Как передает Day.Az, национальное агентство перспективных проектов Узбекистана и Центробанк Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере развития, регулирования и надзора за рынками капитала, страхования и оборота криптоактивов. Документ направлен на формирование долгосрочной и устойчивой платформы взаимодействия между сторонами, а также на развитие обмена опытом и информацией в рамках их компетенций.

Меморандум предусматривает расширение сотрудничества в организации международных мероприятий, семинаров, форумов и тренингов, проведении онлайн-встреч. Подписание Меморандума отражает взаимную заинтересованность сторон в укреплении институционального партнерства и содействии развитию современных и устойчивых финансовых рынков в Узбекистане и Азербайджане.