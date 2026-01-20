Fitch назвал прогнозы роста экономики Азербайджана в 2026–2027 годах

Экономический рост Азербайджана в 2026-2027 годах, по прогнозам Fitch Ratings, сохранится на уровне ниже 3% на фоне пика добычи нефти, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Арвинд Рамакришнан, директор по суверенным рейтингам EMEA в Fitch, в ходе вебинара отметил, что государственный долг Азербайджана на 2025 год составлял чуть более 20% ВВП, что значительно ниже потолка в 30%, и не вызывает текущих опасений по финансовой стабильности страны.

По словам Рамакришнана, добыча нефти в последние годы "явно достигла пика", а газовая добыча также может находиться на максимуме в ближайшей перспективе. В результате нефтяной сектор сократился на 2,7% в 2025 году, тогда как нефтяная несырьевая экономика выросла на 1,6%, что привело к общему росту экономики на 1,4%, ниже прогнозов правительства (3%) и Fitch (1,8%).

Fitch прогнозирует умеренное ускорение роста экономики в 2026-2027 годах, которое останется ниже 3% и будет в основном обеспечено несырьевым сектором. Сильный внешний баланс страны обеспечивает финансовую гибкость, а действующая политика поддерживает надежные внешние резервы и ограничивает макроэкономические дисбалансы.

Fitch отмечает, что Азербайджан имеет самый низкий государственный долг среди суверенных стран с рейтингом 'BBB'.

К положительным факторам, способным повлиять на рейтинг, Fitch относит дальнейшее укрепление экономической политики и институционального потенциала, рост доходов от энергетики, сохранение умеренной политики, а также успешную реализацию структурных реформ, способствующих улучшению управления, роста и диверсификации экономики.