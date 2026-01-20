В Армении высказались о разморозке членства в ОДКБ
Разморозка членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году не планируется.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в своем докладе Служба внешней разведки (СВР) республики.
"Размораживание членства Армении в ОДКБ почти наверняка не произойдет, что мы по-прежнему рассматриваем как (...) "пищу для размышлений" для других государств-членов блока", - высказались в ведомстве.
СВР Армении оценила развитие отношений республики и ОДКБ в 2025 году и заявила о сохранении динамики. По мнению ведомства, решение руководства страны о заморозке членства в организации является вызовом для ее репутации.
1 октября 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ. Политик охарактеризовал систему безопасности организации как пузырь.
Ранее Пашинян назвал причину заморозки членства республики в ОДКБ. Отмечается, что членство в организации мешало Еревану проводить закупки иностранных вооружений и боеприпасов.
