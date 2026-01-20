Трагедия 20 января 1990 года в Баку

Известный азербайджанский фотограф Расим Садыхов представил Trend Life фотографии из личного архива.

Как передает Day.Az, Расим Садыхов, ставшим очевидцем трагедии 20 Января, запечатлел в своих фотографиях кадры тех дней, когда сыны и дочери Азербайджана, ставшие шехидами во имя свободы и независимости страны, вписали своей самоотверженностью яркую страницу в героическую летопись народа.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество. 20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию. В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.