В ЕС заявили о планах вложиться в Гренландию и Арктику

Страны Европейского союза сейчас работают над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе, передает Day.Az.

По ее словам, ЕС будет работать совместно с Гренландией и Данией, чтобы понять, как еще больше поддержать местную экономику и инфраструктуру.

При этом работа по обеспечению безопасности Арктики будет проводиться совместно с США, добавила глава ЕК.