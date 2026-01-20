https://news.day.az/world/1810692.html В ЕС заявили о планах вложиться в Гренландию и Арктику Страны Европейского союза сейчас работают над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе, передает Day.Az.
В ЕС заявили о планах вложиться в Гренландию и Арктику
Страны Европейского союза сейчас работают над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике.
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе, передает Day.Az.
По ее словам, ЕС будет работать совместно с Гренландией и Данией, чтобы понять, как еще больше поддержать местную экономику и инфраструктуру.
При этом работа по обеспечению безопасности Арктики будет проводиться совместно с США, добавила глава ЕК.
