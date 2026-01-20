Азербайджанский гроссмейстер захватил лидерство в Вейк-ан-Зее

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы стал единоличным лидером престижного турнира Tata Steel Challengers, который проходит в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в рамках третьего тура Сулейманлы одержал победу над Элин Руберс (Нидерланды) и, набрав 2,5 очка, единолично возглавил турнирную таблицу.

Представителя Азербайджана преследует группа из семи участников, набравших по два очка. Среди них есть и легенда мировых шахмат, 56-летний украинец Василий Иванчук. В рамках четвертого тура Сулейманлы сыграет с китаянкой Лу Маои.

Напомним, победитель турнира Challengers в следующем году сыграет в главном соревновании фестиваля в Вейк-ан-Зее - Tata Steel Masters. В прошлом году наш шахматист поделил 1-2 места в Challengers, но по дополнительным показателям стал вторым.