Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и главным исполнительным директором компании J.P. Morgan

20 января в Давосе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Джейми Даймоном, председателем и главным исполнительным директором американской компании J.P. Morgan, являющейся одним из ведущих глобальных финансовых институтов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

