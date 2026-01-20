https://news.day.az/officialchronicle/1810700.html Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и главным исполнительным директором компании J.P. Morgan - ФОТО 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и генеральным директором американской компании J.P. Morgan Джейми Даймоном. Новость обновляется
20 января в Давосе Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Джейми Даймоном, председателем и главным исполнительным директором американской компании J.P. Morgan, являющейся одним из ведущих глобальных финансовых институтов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
