Грузия планирует строительство новой дороги к границе с Азербайджаном

В Грузии объявлен международный тендер на строительство участка Цнори-Лагодехи международной автомобильной магистрали Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, которая протянется до границы с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.

Так, общая протяженность дороги составит 40,4 километра, трасса будет двухполосной.

Проект включает два участка: 30,9-километровый отрезок Цнори-Лагодехи и 9,5-километровую объездную дорогу Лагодехи.

Для подготовки проектной документации предусмотрен срок 18 месяцев.