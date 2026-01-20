https://news.day.az/society/1810723.html Грузия планирует строительство новой дороги к границе с Азербайджаном В Грузии объявлен международный тендер на строительство участка Цнори-Лагодехи международной автомобильной магистрали Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, которая протянется до границы с Азербайджаном. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.
Грузия планирует строительство новой дороги к границе с Азербайджаном
В Грузии объявлен международный тендер на строительство участка Цнори-Лагодехи международной автомобильной магистрали Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи, которая протянется до границы с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.
Так, общая протяженность дороги составит 40,4 километра, трасса будет двухполосной.
Проект включает два участка: 30,9-километровый отрезок Цнори-Лагодехи и 9,5-километровую объездную дорогу Лагодехи.
Для подготовки проектной документации предусмотрен срок 18 месяцев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре