Сотрудники СГБ посетили Аллею Шехидов

По случаю очередной годовщины трагедии 20 Января начальник Службы Государственной Безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили Аллею Шехидов и с глубокой скорбью почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе СГБ.

Позже от имени сотрудников СГБ был возложен венок к памятнику "Вечный огонь", а также посещены могилы сотрудников органов безопасности Азербайджана, похороненных на Аллее Шехидов.