https://news.day.az/politics/1810694.html Сотрудники СГБ посетили Аллею Шехидов - ФОТО - ВИДЕО По случаю очередной годовщины трагедии 20 Января начальник Службы Государственной Безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили Аллею Шехидов и с глубокой скорбью почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Сотрудники СГБ посетили Аллею Шехидов - ФОТО - ВИДЕО
По случаю очередной годовщины трагедии 20 Января начальник Службы Государственной Безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили Аллею Шехидов и с глубокой скорбью почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе СГБ.
Позже от имени сотрудников СГБ был возложен венок к памятнику "Вечный огонь", а также посещены могилы сотрудников органов безопасности Азербайджана, похороненных на Аллее Шехидов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре