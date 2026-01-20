https://news.day.az/world/1810703.html В Индии массово сбивают с дороги грузовики - ВИДЕО На видео быстро набравшее печальную популярность в Индии явление, называемое ''коровьим вигилантизмом''. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Поясняется, что это когда люди проводят свои дни, пытаясь сбить на дороге грузовики, которые "могут" перевозить священных для них коров (и возможно, на убой).
