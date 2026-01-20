В Индии массово сбивают с дороги грузовики

На видео быстро набравшее печальную популярность в Индии явление, называемое ''коровьим вигилантизмом''.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Поясняется, что это когда люди проводят свои дни, пытаясь сбить на дороге грузовики, которые "могут" перевозить священных для них коров (и возможно, на убой).

Грузовики часто опрокидываются, что видно и на данном видео.

Согласно ряду сообщений СМИ, данные активисты уже убили 85 человек в январе 2026 года.