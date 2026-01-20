Азербайджан в 2025 году увеличил производство электроэнергии

В 2025 году в Азербайджане было произведено 26,896 миллиарда киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с 2024 годом производство увеличилось на 168 миллионов кВт·ч, или на 0,6%.

При этом 26 миллиардов кВт·ч составила коммерческая электроэнергия, что на 158,6 миллиона кВт·ч, или на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом.

В целом в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара в 2025 году было произведено продукции и оказано услуг на сумму 3,485 миллиарда манатов.

Кроме того, объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов, составил 654,8 миллиона манатов.