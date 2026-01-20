Чернобыльская АЭС полностью оторвана от внешнего энергоснабжения

Чернобыльская АЭС была оторвана от внешнего энергоснабжения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает пресс-служба агентства в Х.

"ЧАЭС потеряла все внешнее питание, линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты", - заявили там.

17 января МАГАТЭ сообщило, что на Чернобыльской АЭС была повреждена критически важная подстанция, из-за чего отключилась одна линия электропередачи.

В заявлении также говорилось, что после инцидента площадка Чернобыльской АЭС продолжила получать внешнее электроснабжение по другим линиям. Это "продемонстрировало ключевую роль подстанций в обеспечении непрерывной подачи электроэнергии, необходимой для работы основных систем безопасности", добавили в агентстве.