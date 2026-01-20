Гумпомощь Азербайджана чрезвычайно важна для Украины в тяжелый период

"Сегодня прежде всего хочу выразить нашу солидарность, поскольку 20 января - день Черного января. Мы всегда солидарны с азербайджанским народом, постоянно с вами и всегда поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и свободу Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня заявил журналистам посол Украины Юрий Гусев в Сумгайытском технологическом парке, откуда была отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

Посол Украины выразил глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана.

"Мы высоко ценим поддержку, оказанную Азербайджаном, особенно в этот день. Сегодня мы принимаем еще один пакет гуманитарной помощи, который крайне важен для нас в зимний период", - отметил дипломат.