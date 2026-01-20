Обновление Windows вызвало черный экран
Обновление Windows 11 привело к зависаниям и появлению черного экрана. На это обратило внимание издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа рассказали, что проблема связана с недавним обновлением KB5074109, которое вышло в рамках "Вторника патчей" в начале января. Как выяснилось, неизвестная ошибка вызывает черный экран на некоторых персональных компьютерах.
В материале говорится, что проблема не имеет массового характера, однако каким-то образом связана с видеокартами. "Могу подтвердить, что неполадки наблюдались на небольшом количестве компьютеров с видеокартами Nvidia и AMD", - отметил автор издания Маянк Пармар. По словам специалиста, черный экран может появиться на несколько секунд - изображение гаснет, а затем все возвращается в норму. Ошибка может повторяться периодически.
"В большинстве случаев вы столкнетесь с этой проблемой не чаще одного раза, но если вы часто видите черный экран перед появлением рабочего стола, вы можете попробовать удалить обновление Windows 11 KB5074109", - посоветовали журналисты. Также можно попробовать обновить драйверы видеокарты.
