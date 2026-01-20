Обновление Windows вызвало черный экран

Обновление Windows 11 привело к зависаниям и появлению черного экрана. На это обратило внимание издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа рассказали, что проблема связана с недавним обновлением KB5074109, которое вышло в рамках "Вторника патчей" в начале января. Как выяснилось, неизвестная ошибка вызывает черный экран на некоторых персональных компьютерах.