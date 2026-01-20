Талиска близок к продлению контракта с "Фенербахче"

Атакующий полузащитник "Фенербахче" Андерсон Талиска находится в шаге от продления контракта с клубом после яркого выступления в текущем сезоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на издание Sabah.

Руководство стамбульского клуба приняло решение продлить соглашение с бразильским футболистом, чей действующий контракт истекает в конце сезона.

Стороны договорились о подписании нового двухлетнего контракта. По условиям соглашения Талиска будет зарабатывать пять млн евро в год (примерно 9,9 млн манатов), а общая сумма выплат за два сезона составит десять млн евро (примерно 19,8 млн манатов).

Главный тренер команды Доменико Тедеско после матча с "Аланьяспором", в котором Талиска отметился двумя забитыми мячами, ясно обозначил свою позицию."Для меня в этом вопросе все ясно, он должен остаться. Трудно найти такую высокую и левоногую "десятку". Даже играя на позиции "девятки", он отлично выполняет рывки назад", - сказал специалист.

По имеющейся информации, переговоры между клубом и футболистом завершились успешно. Талиска отклонил предложения из Бразилии, выразил желание остаться в "Фенербахче" и согласился на снижение зарплаты по сравнению с прежними условиями, по которым он получал 7,5 млн евро в год (15 млн манатов).

Отметим, что Талиска присоединился к "Фенербахче" зимой прошлого сезона, подписав контракт сроком на 1,5 года, который должен был завершиться в июне 2026 года. В текущем сезоне бразилец забил 17 голов и отдал три результативные передачи, занимая второе место в списке самых результативных игроков команды. В случае если Талиска отметится еще четырьмя голами, он превзойдет свой лучший показатель за сезон, установленный во время выступлений за "Бешикташ".