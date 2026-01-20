"Барселона" назвала главную трансферную цель на лето 2026 года

"Барселона" определила нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса в качестве приоритетной цели на летнее трансферное окно 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport.es.

Каталонский клуб намерен задействовать все возможные ресурсы, чтобы попытаться подписать аргентинского форварда в следующем сезоне.

При этом в "Барселоне" понимают, что реализация трансфера возможна только при строгом соблюдении требований финансового фейр-плей Испанской Ла Лиги. В клубе считают, что игровой стиль Альвареса во многом напоминает манеру другого южноамериканского нападающего Луиса Суареса, и готовы заплатить за футболиста около 82 млн евро (примерно 162,4 млн манатов).

В текущем сезоне Альварес провел 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 100 млн евро (около 198 млн манатов).