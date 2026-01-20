Срок прохождения военной службы в Австрии будет увеличен

Комиссия по делам воинской службы Австрии представит варианты увеличения продолжительности службы в рядах вооруженных сил страны с 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает портал Heute.

"Федеральная правительственная комиссия, как ожидается, предложит две модели, которые будут реализованы в следующем году (в 2027 году. - Ред.)", - говорится в материале.

Рассматриваются две модели призыва. Так, первый вариант предусматривает базовый призыв на срок шесть месяцев и дополнительные 100 дней военных сборов, в рамках которых будут призывники будут принимать активное участие в учениях.

Однако авторы статьи отмечают, что сама комиссия по делам воинской службы считает более предпочтительной модель по формуле "8+2": восемь месяцев воинской службы и два месяца интенсивной подготовки после отправки военнослужащего в резерв.

Кроме того, может быть рассмотрен вопрос о введении обязательной воинской службы для женщин. Однако принятие этой поправки, вероятно, произойдет не раньше середины 2030-х годов, пишут авторы статьи.