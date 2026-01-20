Вертолет с туристами пропал без вести в Японии

Вертолет с двумя тайваньскими туристами пропал без вести в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, уточняется, что инцидент произошел во вторник, 20 января, возле горы Асо в префектуре Кумамото. Воздушное судно вылетело из зоопарка Aso Cuddly Dominion около 11 часов утра по местному времени. Вскоре после взлета в экстренные службы поступило сообщение с мобильного телефона пассажира о предполагаемом столкновении.

Спасательные команды ведут поиски в вулканическом районе, но пока никаких следов вертолета они не обнаружили. По данным издания, пилоту около 60 лет, а туристам - 41 год и 36 лет.