https://news.day.az/tourism/1810721.html Вертолет с туристами пропал без вести в Японии Вертолет с двумя тайваньскими туристами пропал без вести в Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, уточняется, что инцидент произошел во вторник, 20 января, возле горы Асо в префектуре Кумамото. Воздушное судно вылетело из зоопарка Aso Cuddly Dominion около 11 часов утра по местному времени.
Вертолет с туристами пропал без вести в Японии
Вертолет с двумя тайваньскими туристами пропал без вести в Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, уточняется, что инцидент произошел во вторник, 20 января, возле горы Асо в префектуре Кумамото. Воздушное судно вылетело из зоопарка Aso Cuddly Dominion около 11 часов утра по местному времени. Вскоре после взлета в экстренные службы поступило сообщение с мобильного телефона пассажира о предполагаемом столкновении.
Спасательные команды ведут поиски в вулканическом районе, но пока никаких следов вертолета они не обнаружили. По данным издания, пилоту около 60 лет, а туристам - 41 год и 36 лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре