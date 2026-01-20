В Гобустане дорогу замело снегом

В результате снежной погоды на автомобильной дороге Текля-Сюнду-Хильмилли Гобустанского района сложилась сложная ситуация. Так, из-за сильного ветра проезжая часть дороги была занесена снегом, что создало препятствия для движения транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, на место были привлечены техника и живая сила.

Проводятся работы по очистке дороги от снега. Также оказывается помощь водителям, оказавшимся в затруднительном положении на дороге.