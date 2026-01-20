Все праздники мы отмечали вместе

Известный журналист, переводчик, радио- и телеведущий, первый заместитель генерального директора ТАСС в 1999-2025 годах Михаил Гусман поделился воспоминаниями о Баку своего детства.

Как сообщает Day.Az, в своей статье в журнале "Баку" Михаил Гусман рассказал об особой атмосфере дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей.

"В нашем дворе было девять квартир, и жили в них представители семи национальностей. Так вот, религиозные праздники мы справляли всем двором. На Новруз-байрамы наши соседи Бабаевы и Худатовы пекли пахлаву и угощали всех. На православную Пасху все ели куличи семей Бояринцевых и Красовских. А Песах встречали со сладостями, приготовленными моей бабушкой и семьей Прилуцких. Этот праздничный обмен сладостями - одна из старых и до сих пор живых добрых бакинских традиций", - вспоминает Гусман.

Он отметил, что такое отношение к праздникам и соседям отражает сущность бакинского мультикультурализма: "Кстати, Президент Ильхам Алиев как-то сказал, что мультикультурализм, об упадке которого в последнее время говорят в Европе, всегда был присущ Баку. И это справедливо. На мой взгляд, совместное отмечание праздников в Баку - самое человеческое проявление сложного понятия "мультикультурализм"."

Журналист также рассказал о бакинских неписаных правилах общения: "У бакинцев были и, я надеюсь, навсегда останутся их традиции, неписаные правила общения: человек изначально воспринимает себе подобного как друга или хотя бы как доброго знакомого. В Баку никогда не любили чванливых, заносчивых, наглых. Презирали снобов. Если кто-то красовался на отцовской машине, ничего кроме издевки это не вызывало: ты покажи, чего стоишь сам!"

Гусман вспоминает и забавные случаи из детства: "И наоборот, когда Эдику Багирову, позже ставшему замечательным дирижером, удавалось заимствовать старенькую "Волгу" своего папы, она сразу превращалась в маршрутное такси для друзей. До сих пор не могу понять, как, вопреки законам физики, мы числом 12 человек отправились на ней на пляж. Могу лишь сказать, что у троих из нас ноги торчали в окнах."

Полный текст воспоминаний Михаила Гусмана можно прочитать на сайте журнала.