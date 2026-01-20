Азербайджан увеличил выработку электроэнергии на ветровых и солнечных станциях

В 2025 году в Азербайджане на ветряных электростанциях было произведено 118,5 млн киловатт-часов электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с 2024 годом данный показатель увеличился на 67,1 млн киловатт-часов, или в 2,3 раза.

В то же время в отчетном периоде на солнечных электростанциях в стране было произведено 599,5 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 53,5 млн киловатт-часов, или на 9,8 процента больше по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что в 2025 году в Азербайджане в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара было произведено продукции и оказано услуг на сумму 3,485 млрд манатов.

Кроме того, в отчетном году объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов, составил 654,8 млн манатов.