США и Дания могут пересмотреть соглашение о защите Гренландии

США и Дания могут пересмотреть соглашение об обороне Гренландии от 1951 года, которое является основополагающим документом, регулирующим военное присутствие США на острове в рамках обязательств по НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в европейских кругах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Один европейский чиновник заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте похоже, убежден в возможности заключения сделки, которая позволит избежать конфликта, и в частном порядке поднимает вопрос о пересмотре соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, возможно, с некоторыми серьезными гарантиями запрета китайских инвестиций на остров.

Согласно этому соглашению, США имеют право сохранять существующие и создавать новые военные базы ("оборонные зоны"), такие как авиабаза Туле (ныне Космическая база Питуффик). Американским войскам также разрешено свободно перемещаться между базами, а также через воздушное пространство и территориальные воды Гренландии.