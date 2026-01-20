Россия предупредила Армению о последствиях ее курса на интеграцию с Евросоюзом.

Как передает Day.Az, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что движение Еревана в сторону членства в ЕС несовместимо с сохранением участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"У нас эти заявления вызывают недоумение. Сближение с ЕС бесследно не проходит. Именно ЕС постоянно твердит о "гибридных угрозах со стороны России". Брюссель дает деньги на это - недавно был транш в 15 млн евро. Не сомневаюсь, что наших армянских друзей заставят отработать каждый цент", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что выбор внешнеполитического курса является суверенным правом, однако предупредил: одновременное членство в ЕАЭС и интеграция с ЕС - вещи взаимоисключающие. По сути, Армении предложили сделать окончательный выбор.

Дополнительную тревогу в Москве вызывает ситуация вокруг Армянской апостольской церкви - Кремль внимательно следит за происходящим.

На этом фоне Служба внешней разведки Армении в своем докладе констатирует: в 2026 году активное участие страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) маловероятно. Таким образом, Армения все дальше уходит от союзов с Россией - с последствиями, которые только начинают проявляться.