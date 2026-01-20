Евросоюз удвоит финансовую поддержку Гренландии

Евросоюз поддерживает Данию и Гренландию в том, что касается их территориальной целостности и суверенитета, а также удвоит острову финансовую помощь, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, запись трансляции ее выступления опубликована на YouTube-канале CNN.

По ее словам, высказывания президента США Дональда Трампа создали невиданную до сих пор ситуацию. Ответ ЕС состоит в том, чтобы сохранять спокойствие, придерживаться своей позиции и действовать вместе, подчеркнула дипломат.

Каллас добавила, что суверенитет не продается, а Евросоюз вне всякого сомнения находится на стороне Гренландии и Дании.

"Вопрос будущего Гренландии должен решать ее народ", - отметила Каллас.