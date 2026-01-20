Президент Ильхам Алиев: Первые поставки нефтепродуктов из Азербайджана снижают цены на топливо в Армении

Первые поставки нефтепродуктов из Азербайджана снижают цены на топливо в Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

Новость обновляется