https://news.day.az/officialchronicle/1810763.html

Президент Ильхам Алиев: Первые поставки нефтепродуктов из Азербайджана снижают цены на топливо в Армении

Первые поставки нефтепродуктов из Азербайджана снижают цены на топливо в Армении. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.