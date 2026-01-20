Mazda прекращает производство двух своих моделей

Mazda готовится к поэтапному завершению производства сразу двух своих самых массовых моделей - кроссовера CX-3 и компактного хэтчбека Mazda2. Ожидается, что выпуск CX-3 будет остановлен уже в марте 2026 года, а Mazda2, построенной на той же платформе, - в июне.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, Mazda CX-3 вышла на рынок в 2014 году и пережила обновление в 2018-м. Однако к 2021 году модель уже исчезла из продажи в США и Европе, сохранив присутствие лишь на отдельных рынках. Кроссовер относится к сегменту компактных SUV: его габариты составляют 4275 х 1765 х 1535 мм при колесной базе 2570 мм, а снаряженная масса достигает 1360 кг. Автомобиль оснащался 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Mazda2, известная в Японии под именем Demio, выпускается с 2002 года и считается одной из самых "долгоживущих" моделей марки. Нынешнее третье поколение пятидверного хэтчбека появилось в 2014 году и сделало ставку на экономичность. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем SKYACTIV-G с расходом топлива около 4,5 л на 100 км, мощностью 85 кВт и крутящим моментом 149 Н·м, работающим в паре с 6-ступенчатым "автоматом".

При этом история Mazda2, вероятно, на этом не закончится. По данным СМИ, компания рассматривает возможность выпуска преемника, который может быть создан на основе концепта Vision X-Compact, представленного в октябре 2025 года.