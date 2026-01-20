Google внедряет новый интерфейс голосового поиска на Android

Компания Google обновила голосовой поиск на Android, представив новый дизайн и улучшенный интерфейс в приложении.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, теперь при активации голосового поиска на экране появляется логотип Google в виде буквы "G" в центре, а также меню с настройками, позволяющими изменить язык, голос для озвучивания результатов и другие параметры.

Интерфейс стал более современным с добавлением цветной полосы, которая появляется при активации поиска. Кнопка "Поиск песни" стала крупнее и удобнее для использования. Темная тема также была обновлена.

Обновление уже доступно пользователям стабильной (17.1) и бета-версий (17.2) приложения Google на Android.