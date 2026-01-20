https://news.day.az/sport/1810748.html

Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы

Арбитр ФИФА из Азербайджана Алияр Агаев получил новое назначение от УЕФА. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Он назначен главным судьей матча основной стадии Лиги Европы между "Янг Бойз" и французским "Лионом", который состоится 22 января в Швейцарии. Помогать Агаеву на линиях будут Зейнал Зейналов и Акиф Амиралыев.