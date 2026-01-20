Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы

Арбитр ФИФА из Азербайджана Алияр Агаев получил новое назначение от УЕФА.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Он назначен главным судьей матча основной стадии Лиги Европы между "Янг Бойз" и французским "Лионом", который состоится 22 января в Швейцарии.

Помогать Агаеву на линиях будут Зейнал Зейналов и Акиф Амиралыев. Функции четвертого арбитра выполнит Турал Гурбанов.