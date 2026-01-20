Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения должны больше демонстрировать результаты мирного сосуществования

Обе стороны (Азербайджан и Армения - ред.) должны больше демонстрировать результаты мирного сосуществования, чтобы мы могли также засвидетельствовать полную поддержку наших обществ в этом процессе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе.

"Я очень оптимистичен, потому что достигнутое нами действительно приносит огромную пользу как Армении и Азербайджану, так и Южному Кавказу", - отметил глава государства.