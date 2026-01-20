https://news.day.az/officialchronicle/1810788.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня процессы азербайджано-армянского и турецко-армянского сближения идут параллельно Если мы не сможем достичь того, чего хотим, в регионе, мы не можем иметь стремлений к каким-либо глобальным событиям. Сегодня процессы азербайджано-армянского и турецко-армянского сближения идут параллельно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе.
"Безусловно, эти процессы завершатся одновременно установлением дипломатических отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией", - добавил глава государства.
