Болгария увеличила импорт газа из Азербайджана

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал в Болгарию 1,774 млрд кубометров природного газа на сумму 638,9 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении вырос на 79,4 млн долларов, или на 14,2 процента, а в объемном - на 35 млн кубометров, или на 2 процента.

Для сравнения, в январе-ноябре 2024 года поставки азербайджанского газа в Болгарию составили 1,739 млрд кубометров на сумму 559,5 млн долларов США.

В целом за январь-ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал за рубеж 22,804 млрд кубометров природного газа на сумму 8,117 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт в стоимостном выражении увеличился на 513,3 млн долларов, или на 6,7 процента, тогда как в объемном выражении сократился на 718 млн кубометров, или на 3 процента.

В то же время за 11 месяцев 2025 года в Азербайджан было импортировано 252,168 млн кубометров природного газа на сумму 39,151 млн долларов США.