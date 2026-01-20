https://news.day.az/world/1810728.html Штормы обрушились на страны Средиземноморья - ФОТО - ВИДЕО Экстремальная погода с сильным ветром и штормовыми волнами обрушилась на страны Средиземноморья. Как передает Day.Az, сильнее всего пострадало побережье Италии, Сардинии и Сицилии. Тут мощный ветер вызвал многометровые волны. Набережные во многих местах разбиты, деревья повалены, начались подтопления.
