Штормы обрушились на страны Средиземноморья

Экстремальная погода с сильным ветром и штормовыми волнами обрушилась на страны Средиземноморья.

Как передает Day.Az, сильнее всего пострадало побережье Италии, Сардинии и Сицилии. Тут мощный ветер вызвал многометровые волны.

Набережные во многих местах разбиты, деревья повалены, начались подтопления. 

Людей просят лишний раз не выходить на улицу, а с прибрежных районов проводится эвакуация.

По всему региону объявлен красный уровень опасности.