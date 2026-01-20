"Марсель" начал переговоры по хавбеку "Арсенала"

Будущее молодого полузащитника "Арсенала" Итана Нванери стало предметом активных обсуждений на трансферном рынке, а "Марсель" предпринял шаги для его аренды до конца текущего сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Дэвида Орнстина, стороны пока не пришли к окончательной договоренности, однако возможное соглашение предусматривает арендную плату, размер которой будет зависеть от игровых показателей футболиста, без включения пункта о выкупе.

Орнстин указывает, что интерес к 18-летнему игроку также проявляют клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и других европейских чемпионатов, однако предложения с механизмом полноценного трансфера "Арсенал" не принял.

Отдельно подчеркивается роль главного тренера "Марселя" Роберто Де Дзерби, который провел позитивные переговоры как с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, так и с самим футболистом. Игровая философия итальянского специалиста и его работа с молодежью стали важным фактором в переговорах.

Нванери, выступающий за молодежную сборную Англии до 21 года, в ближайшее время примет решение. Все стороны сходятся во мнении, что главным приоритетом на текущий сезон остается получение им стабильного игрового времени.