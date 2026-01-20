Названы лучшие смартфоны 2025 года

Редакция технологического издания GizmoChina подвела итоги 2025 года и опубликовала рейтинг лучших смартфонов сразу в десяти категориях. Решение о публикации было принято в начале 2026 года, поскольку прямо в конце 2025 года на рынок вышли несколько значимых флагманских моделей, включая Xiaomi 17 Ultra.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лучшим камерофоном года был признан Xiaomi 17 Ultra, созданный в тесном сотрудничестве с Leica. Редакция отметила крупные сенсоры, продвинутую оптику и глубину интеграции с культовым фотобрендом. В категории игровых смартфонов лидерами стали iQOO 15 и REDMAGIC 11 Pro+, ориентированные на максимальную производительность и длительные игровые сессии.

Звание лучшего складного смартфона получил Huawei Mate X7 благодаря сбалансированным характеристикам, улучшенным камерам и программной оптимизации. Самым удачным компактным устройством года редакция назвала vivo X300, а в сегменте защищенных моделей победу одержал Doogee V MAX Play с большой батареей и встроенным проектором.

В категории крупных смартфонов лучшим был признан Oppo Find X9 Pro, а награду за самый выразительный дизайн получил Xiaomi 17 Pro Max. Титул "убийцы флагманов" достался Honor Win RT за сочетание высокой производительности и автономности, а лучшим бюджетным смартфоном стал iQOO Z10 Turbo Pro.

Отдельно редакция отметила iPhone 17, который получил награду как самое заметное обновление года. Эксперты подчеркнули переход на экран с высокой частотой обновления, рост энергоэффективности и обновленную фронтальную камеру, благодаря чему базовый iPhone приблизился к уровню конкурентов на Android.