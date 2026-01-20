В Мексике произошло землетрясение

В Мексике во вторник, 20 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 05:30 по местному времени (15:30 по бакинскому времени). Их эпицентр располагался в 21 километре к юго-западу от населенного пункта Эль-Морро с населением около 2,6 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра.