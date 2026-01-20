https://news.day.az/world/1810778.html В Мексике произошло землетрясение В Мексике во вторник, 20 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки произошли в 05:30 по местному времени (15:30 по бакинскому времени).
В Мексике произошло землетрясение
В Мексике во вторник, 20 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки произошли в 05:30 по местному времени (15:30 по бакинскому времени). Их эпицентр располагался в 21 километре к юго-западу от населенного пункта Эль-Морро с населением около 2,6 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 километра.
