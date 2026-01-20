Вечное место клятвы - посвящается памяти героев-шехидов 20 Января

В Международном центре мугама при совместной организации Общественного объединения İRƏLİ и при партнерстве министерства молодёжи и спорта Азербайджана состоялось памятное мероприятие "Вечное место клятвы" (Əbədi and yeri), посвящённое 36-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В памятной церемонии приняли участие курсанты Национального университета обороны, молодежь, представители неправительственных организаций, а также другие участники.

На открытии минутой молчания почтена память шехидов, прозвучал Гимн Азербайджана.

Участникам были представлены фотографии, снятые известным фотокорреспондентом-журналистом Расимом Садыховым, отражающие события, произошедшие в Баку и на прилегающих территориях в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Расим Садыхов поделился деталями, связанными с этими фотоматериалами.

Председатель İRƏLİ Шахин Рахманлы подчеркнул, что трагедия 20 Января стала переломным моментом в борьбе азербайджанского народа за свободу и независимость. Он отметил, что кровавые события той ночи не смогли сломить волю и стремление народа к независимости, а напротив национальное единство еще больше укрепилось.

Представитель министерства молодежи и спорта Азербайджана Кянан Алиев коснулся значения мероприятий, проводимых с целью сохранения памяти о трагических страницах истории страны, и подчеркнул, что память о шехидах навсегда в сердцах народа.

Мероприятие продолжилось художественной частью. В исполнении Бакинского общественного хора и молодых музыкантов прозвучали народные и патриотические песни, произведения азербайджанских классиков.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия начала военные операции против Азербайджана. В результате произошедшей трагедии 147 человек были убиты, 744 - получили тяжелые ранения, 841 человек был незаконно арестован. Вследствие действий советской армии были разрушены 200 квартир, домов, личное и государственное имущество. 20 января 1990 года стало героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что после этих кровавых событий прошли годы, азербайджанский народ никогда не забывает ту страшную ночь, выражая свою глубокую ненависть к тем, кто совершил эту трагедию. В память о жертвах трагических событий 20 Января этот день был объявлен в Азербайджане Днем всенародной скорби.