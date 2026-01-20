Spotify тестирует новую функцию

Команда популярного сервиса Spotify начала тестирование новой функции. На новшество изначально обратили внимание в издании Android Authority. В версии приложения Spotify 9.1.18.282 появились упоминания о функции под названием Page Match. Она позволяет сканировать текущую страницу книги с помощью камеры смартфона, после чего аудиокнига автоматически переходит к соответствующему моменту.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, для использования Page Match необходимо приобрести аудиокнигу на Spotify и иметь бумажную или текстовую электронную версию книги. Функция использует оптическое распознавание текста (OCR) для сопоставления отрывков из книги с временными метками аудиокниги.

Кроме того, Page Match может работать и в обратном направлении, отображая номер страницы, соответствующий текущему положению в аудиокниге. Это облегчает переход между прослушиванием и чтением физической книги. Однако номера страниц могут различаться в зависимости от издания книги.

На данный момент в Spotify не анонсировали Page Match, поэтому нет гарантии, что функция станет доступна простым пользователям.