Президент Ильхам Алиев: Мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию

Мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе.

"Таким образом, мы де-факто и в одностороннем порядке открыли коридоры. Правда, транспортировка проходит через Грузию, но однажды маршрут будет пролегать через Армению. Наступит день, когда армянские грузы будут проходить напрямую через территорию Азербайджана, и этот день не за горами", - подчеркнул глава государства.