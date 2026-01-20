https://news.day.az/officialchronicle/1810771.html Президент Ильхам Алиев: Мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию Армения запросила у Азербайджана разрешение на транзит своих грузов в Россию. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию
Мы получили запрос от армянской стороны о предоставлении транзита из Армении в Россию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в Давосе.
"Таким образом, мы де-факто и в одностороннем порядке открыли коридоры. Правда, транспортировка проходит через Грузию, но однажды маршрут будет пролегать через Армению. Наступит день, когда армянские грузы будут проходить напрямую через территорию Азербайджана, и этот день не за горами", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре