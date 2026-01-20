В "Айнтрахте" назвали матч с "Карабахом" решающим

Временный главный тренер "Айнтрахта" Деннис Шмитт заявил, что очки в матче против "Карабаха" имеют для его команды ключевое значение в борьбе за продолжение выступления в Лиге чемпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, немецкий специалист, говоря о предстоящей встрече с азербайджанским клубом в рамках седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов УЕФА, выразил уверенность в готовности команды к игре.

"Очки, которые мы можем набрать в матче с "Карабахом", крайне важны для нашей команды", - сказал Шмитт.

Наставник подчеркнул: "Мы серьезно готовились к этой игре и намерены максимально использовать возникающие возможности. На поле будем играть в атакующий футбол, у нас нет цели уходить в глухую оборону. У нас есть реальные шансы продолжить путь в турнире. Каждый набранный балл в игре с "Карабахом" может стать решающим. Смена главного тренера в определенной степени может сыграть нам на руку, поскольку сопернику будет сложнее предугадать нашу тактику".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Айнтрахтом" пройдет 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по бакинскому времени.