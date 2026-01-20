https://news.day.az/society/1810741.html В Гадруте выпало 80 см снега - ФОТО В результате интенсивного снегопада в районе Гадрута высота снежного покрова достигла 80 сантиметров. Как передает Day.Az, осадки в регионе продолжаются и в настоящее время. На фоне сложных погодных условий коммунальные и технические службы переведены на усиленный режим работы.
В результате интенсивного снегопада в районе Гадрута высота снежного покрова достигла 80 сантиметров.
Как передает Day.Az, осадки в регионе продолжаются и в настоящее время. На фоне сложных погодных условий коммунальные и технические службы переведены на усиленный режим работы.
Отмечается, что ведутся работы по очистке от снега как основных, так и альтернативных автомобильных дорог. Ситуация находится под постоянным контролем соответствующих структур, принимаются меры для обеспечения проезда и безопасности.
