В Гадруте выпало 80 см снега

В результате интенсивного снегопада в районе Гадрута высота снежного покрова достигла 80 сантиметров.

Как передает Day.Az, осадки в регионе продолжаются и в настоящее время. На фоне сложных погодных условий коммунальные и технические службы переведены на усиленный режим работы.

Отмечается, что ведутся работы по очистке от снега как основных, так и альтернативных автомобильных дорог. Ситуация находится под постоянным контролем соответствующих структур, принимаются меры для обеспечения проезда и безопасности.