Оценены последствия обрушившейся на Землю магнитной бури

Обрушившаяся на Землю магнитная буря может сказать на работе технических устройств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о влиянии магнитных возмущений такой силы агентству городских новостей "Москва" рассказал доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Помимо недомогания, россияне могут столкнуться и с другими неблагоприятными последствиями, в частности, сбоем в работе технологических систем. Так, из-за воздействия солнечного ветра из строя могут выйти радиосвязь и навигационные системы, таких как GPS. Выбрасываемое Солнцем рентгеновское и ультрафиолетовое излучение может ионизировать верхние слои атмосферы нашей планеты, влияя на условия распространения радиоволн, объяснил ученый. Однако глобальных масштабов такие сбои не достигнут - мощности магнитной бури класса G4 для этого недостаточно.

В целом, как подчеркнул Юрасов, в истории человечества ни одно геомагнитное возмущение не повлекло изменений планетарного значения.