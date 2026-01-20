Пляжи на египетском курорте закрыли из-за появления акулы у берега

Пляжи в Хургаде закрыли после появления акулы у береговой линии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Хищница плавает буквально в нескольких метрах от берега.

Ее постоянное присутствие в акватории представляет угрозу безопасности людей, что и стало основанием для запрета на вход в воду.