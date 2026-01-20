https://news.day.az/world/1810745.html

Пляжи на египетском курорте закрыли из-за появления акулы у берега - ВИДЕО

Пляжи в Хургаде закрыли после появления акулы у береговой линии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Хищница плавает буквально в нескольких метрах от берега. Ее постоянное присутствие в акватории представляет угрозу безопасности людей, что и стало основанием для запрета на вход в воду.