Пляжи на египетском курорте закрыли из-за появления акулы у берега - ВИДЕО
Пляжи в Хургаде закрыли после появления акулы у береговой линии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Хищница плавает буквально в нескольких метрах от берега.
Ее постоянное присутствие в акватории представляет угрозу безопасности людей, что и стало основанием для запрета на вход в воду.
