https://news.day.az/politics/1810774.html Я считаю Президента Ильхама Алиева своим личным другом - Александар Вучич Я считаю Президента Ильхама Алиева своим личным другом. Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Сербии Александар Вучич в ходе панельного заседания на тему "Определение экономической идентичности Евразии".
"Я считаю президента Хачатуряна - хотя лично знаю его не так хорошо, как президента Алиева, которого также считаю своим личным другом, - и надеюсь, что нам удастся выстроить такие же отношения и со всеми остальными. Когда мы вместе, мы гораздо сильнее", - сказал он.
