Полномочия "Совета мира" могут выйти за пределы Газы

"Совет мира", анонсированный Вашингтоном как орган для координации по вопросам восстановления сектора Газа, получит полномочия для обсуждения проблем и в других регионах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

"Совет мира не будет ограничен Газой. Это совет мира для всего мира", - заявил высокопоставленный американский чиновник.

В статье уточняется, что некоторые встревоженные союзники расценивают это как попытку создать нечто похожее на Совет Безопасности ООН, но где американский лидер Дональд Трамп будет обладать единственным правом вето. Инициатива вызвала недовольство европейских союзников: Франция отказалась присоединяться, многие страны ЕС скептически отнеслись к проекту, а Марокко, Катар и Индонезия дали согласие.