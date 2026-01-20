Как избежать проблем с водоснабжением в морозы?

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана рассказало, как избежать проблем в холодную погоду.

Как передает Day.Az, Объединенная служба водоснабжения крупных городов при агентстве обратилась к абонентам с предупреждением и рекомендациями. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся работы по промывке канализационных коллекторов, очистке смотровых колодцев и дождеприемных решеток. Эти меры позволяют обеспечить бесперебойный отвод как дождевых, так и сточных вод в период интенсивных осадков. Параллельно осуществляется проверка канализационных насосных станций, а также приводится в исправное состояние механическое оборудование.

В агентстве подчеркнули, что в зимние месяцы основные проблемы чаще всего возникают из-за замерзания счетчиков воды и магистральных распределительных сетей. В большинстве случаев это связано с примитивной прокладкой водопроводных линий без соблюдения требований по теплоизоляции. Абонентам рекомендуется изолировать такие трубы либо прокладывать их под землей.

Отдельное внимание уделено индивидуальным жилым домам, приусадебным участкам и коммерческим объектам. Владельцам напоминают о необходимости заранее принимать меры для предотвращения выхода счетчиков из строя в морозные дни. В ночное время, когда температура воздуха особенно низкая, рекомендуется перекрывать входной вентиль счетчика, оставляя выходной открытым, а также следить за тем, чтобы крышка счетчика была плотно закрыта.

Кроме того, для защиты от замерзания специалисты советуют утеплять находящиеся на открытом воздухе трубы и сами счетчики теплоизоляционными материалами, а внутреннее пространство коробов заполнять древесной стружкой или аналогичными утеплителями.