Президент Ильхам Алиев о нормализации отношений между Баку и Ереваном: Это один из уникальных случаев - когда Азербайджан и Армения обрели реальный мир после трех десятилетий войны

Это один из уникальных случаев - когда Азербайджан и Армения обрели реальный мир после трех десятилетий войны и кровопролития.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе панельного заседания на тему "Определение экономической идентичности Евразии" в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

